Am 16. März, just am Tag des österreichweiten Lockdown erschien »Der Tote im Fiaker«, Band 10 der Sarah-Pauli Reihe. Mittlerweile ist das Buch in der vierten Auflage, war wochenlang, und ist teils nach wie, vor unter den ersten Plätzen der österreichischen Bestsellerlisten.

Die Linz-Präsentation des Buches findet am Mittwoch, 9. September, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek (Wissensturm gegenüber Hauptbahnhof) statt. Der Eintritt ist frei.

Informieren Sie sich über die weiteren Lesungen des Krimi Literatur Festival 2020!

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie ein Exemplar von "Der Tote im Fiaker" gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 9. Sepember, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Beate Maxian "Der Tote im Fiaker" gewinnen

