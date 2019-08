5 x 2 Karten für Kabarett "Oma Lilli" in Marchtrenk zu gewinnen

Oma Lilli ist eine knapp 80-jährige Dame aus Vorarlberg, die sich in ihrem Programm bodenständig gibt, aber doch einen Hauch von Noblesse zu wahren versucht. Sie ist am Tagesgeschehen sehr interessiert, sieht das Zeitunglesen als Pflicht an und liebt die Gesellschaft von netten Leuten. Die Vorarlbergerin hätte eigentlich gerne einen Partner, merkt aber, dass es in ihrem Alter schwer ist, jemanden kennenzulernen - ohne Internet sowieso. Auch mit den Behörden hat Oma Lilli so ihre Probleme, weiß sich aber auf ihre listige Art und Weise zu helfen.

Das Kabarett von Christian Mayr startet am Freitag, 7. September 2019 um 19:30 Uhr im Kulturraum Trenk.S.

Weitere Informationen gibt es unter www.leben-event.at

5 x 2 Karten für Kabarettprogramm Oma Lilli in Marchtrenk zu gewinnen

