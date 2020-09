Nach Veröffentlichung der ersten beiden Alben „The Golden Fang“ und „Rise and Rise Again“ war der Widerhall sowohl seitens des Publikums als auch der Presse enorm. Selten wurde einem neuen bzw. jungen österreichischen Ensemble innerhalb kürzester Zeit auch auf internationaler Ebene derart viel Aufmerksamkeit geschenkt. So lässt es auch nicht wundern, dass Shake Stew mittlerweile auf einen beachtlichen Tourkalender mit gefeierten Auftritten am Jazzfestival Saalfelden und am North Sea Jazz Festival in Rotterdam und mit einer Vielzahl an Darbietungen auf Festivals in Marokko, Mexiko, Kanada und der Türkei zurückblicken können.

Nun kommt das Ensemble rund Bassisten und Bandleader Lukas Kranzelbinder erstmals ins ALTE KINO St. Florian, diesmal mit seinem neuen Album "A(live)!" im Gepäck. Ein intensives Hörerlebnis ist garantiert!

Gewinnen Sie Karten für das Konzert von Shake Stew am 3. Oktober im Kulturtreff Altes Kino St. Florian! Aufgrund der aktuellen Situation gehen Shake Stew gleich zwei Mal auf die Bühne: Beginn ist um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Im Fall eines Gewinnes kann die Uhrzeit frei gewählt werden. Mitmachen und gewinnen bis zum 30. September.

3x2 Karten für das Konzert von Shake Stew gewinnen!

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?

Details und weitere Infos zur Veranstaltung unter http://www.alteskino.org/