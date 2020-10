Kino-Premiere: Das Linzer Filmfestival Crossing Europe zeigt am Dienstag, 3.11., die französisch-spanische Produktion "Madre" im Linzer City Kino (18 Uhr). Die österreichische Erstaufführung ist Teil der nach der Absage des Festivals entstandenen Reihe "Crossing Europe Extracts", die bis 22.12. filmische Höhepunkte aus dem ursprünglich für April geplanten Programm nachholt. Die Einführung zur von den OÖN präsentierten Vorstellung von "Madre" übernimmt OÖN-Kulturredakteurin Nora Bruckmüller.

2x2 Karten für "Madre" im City Kino gewinnen Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 30.10.2020 möglich. Die Gewinner werden per Mail verständigt und erhalten Ihre Karten an der Kino-Kasse. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/Datenschutz.

Zum Film

Wovon handelt Madre? Der Film spinnt eine Geschichte fort, die im gleichnamigen, Oscar-nominierten Kurzfilm begonnen hat. Dieser ließ den Zuseher Ohrenzeuge eines eindringlichen Telefonats einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn werden, in dem sich Stück für Stück elterlicher Horror offenbart. Das Kind ist allein an einem menschenleeren Strand, der Vater weg, der Akku kaum noch geladen. Der Langfilm "Madre" setzt zehn Jahre später an: Die Mutter lebt an der französischen Küste – dort, wo ihr Kind verschwand. Sie arbeitet als Restaurantleiterin und existiert mit ihrem Verlust. Dann erscheint ein Jugendlicher, der sie an ihren Sohn erinnert.