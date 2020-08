2 Startplätze für das Fun-Crossminton-Turnier in Marchtrenk gewinnen!

Was ist Crossminton?

Der temporeiche Racketsport verbindet verschiedene Elemente aus Tennis, Squash und Badminton. Crossminton (vor 2016 hieß es noch offiziell Speed-Badminton) ist ein mittlerweile etablierter Sport mit offiziellen Regeln, eigenem Verband, Ligabetrieb, Weltmeisterschaften und eben allem was dazugehört um als Sportart Anerkennung zu finden. Das tolle an diesem Sport und Freizeitspiel ist, dass Crossminton ohne große Hilfsmittel Indoor sowie Outdoor gespielt werden kann und der Spaßfaktor extrem hoch ist.

In unseren Nachbarländern ist Crossminton schon sehr verbreitet. Nun findet in Marchtrenk (OÖ) am 22.8.2020 das erste Fun-Turnier statt.

Datum: Samstag, 22. August 2020 Start: 10.00 Uhr

Ort: Delta Sportpark, Badgasse 4, 4614 Marchtrenk, OÖ AUSTRIA

Belag: Crossmintoncourt grün/Beach - bei Schlechtwetter Halle Granulat

Preise beim Turnier:

1. Platz: Wellnesswochenende für 2 Personen (4 Sternhotel/2 Übernachtungen)

2. Platz: Speedmintonset

3. Platz: Männerhandtasche

Die OÖNachrichten verlosen 1x2 Startplätze für das Fun-Crossminton-Turnier.

Das Gewinnspiel läuft bis 17.08.2020.

