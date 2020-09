Das KRIMI LITERATUR FESTIVAL 2020 ist heuer das einzige Sommerfestival dieser Art in ganz Österreich. Am 8.September gibt es im Rahmen des Festivals auch wieder die „Kriminacht Lenzing“ mit bekannten und erfolgreichen österreichischen Autorinnen und Autoren, die man in dieser geballten Form im Rahmen einer Lesung kaum zu sehen bekommt.

Beate Maxian liest aus ihrem zehnten Sarah Pauli-Krimi "Der Tote im Fiaker". Thomas Raab kommt zur Lesung mit "Helga räumt auf" (Der zweite Fall von Fau Huber), Eva Rossmann liest aus ihren mörderischen Geschichten "Vom schönen Schein" und Stefan Slupetzky aus "Im netz des Lemming".

Freuen Sie sich auf eine "mörderisch gute Kriminacht" am 8. September ab 20 Uhr im Kulturzentrum Lenzing.

Vorverkauf Festival Attersee: Ö-Ticket Österreichweit, www.oeticket.com oder Buch Weidinger in Seewalchen sowie Marktgemeindeamt Lenzing. Abendkassa, so Karten noch vorhanden. 10% Ermäßigung für Club Ö1 Mitglieder nur bei Ö-Ticket.

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie eines der Bücher gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 8. September, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

2. Kriminacht Lenzing: Bücher gewinnen

