Zweites Vakzin für Kinder zugelassen

Der zuständige Ausschuss empfahl am Freitag eine Erweiterung der Zulassung. Die Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission bestätigt werden, was als Formsache gilt. "Spikevax" wäre dann nach Biontech/Pfizer der zweite Corona-Impfstoff, der in der EU auch jungen Menschen verabreicht werden darf.