Zweimal Fisch pro Woche schützt Herzkranke

Das ergab eine Studie mit Daten aus 58 Staaten, die in der US-Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine erschienen ist. Fischkonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden seit Jahren debattiert, was bis zum werbemäßigen Propagieren des Schluckens von Fischölkapseln als Nahrungsergänzung führte. Schützende Effekte haben sich aber kaum nachweisen lassen.

Andrew Mente vom Health Research Institute der McMaster University in Hamilton (Ontario/Kanada) und die Co-Autoren versuchten den Einfluss von Fischkonsum auf die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen herauszufiltern. Dabei zeigte sich: Bei bereits Herz-Kreislauf-Kranken zeigte sich eindeutig ein positiver Effekt von Fischkonsum. Der Schutz wurde laut Mente ab einem Fischverzehr von 175 bis 350 Gramm pro Woche erreicht, was in etwa zwei wöchentlichen Fischmahlzeiten entspricht. "Ein noch höherer Fischkonsum erzielte keine stärkere Wirkung", hieß in einer Zusammenfassung der Ergebnisse im Deutschen Ärzteblatt.