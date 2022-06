Welche Aktivitäten helfen, in unserer stressigen Zeit zur Ruhe zu kommen? Psychologieprofessorin Claudia Hammond stellt die Forschungsergebnisse der "Rest Test"-Studie in ihrem Buch "Die Kunst des Ausruhens" vor. Befragt wurden 18.000 Menschen in 135 Ländern, wie sie sich am besten entspannen. Die Ergebnisse sind so einfach wie verblüffend. Doch so unterschiedlich wie die Menschen sind auch die Rezepte, um sich zu erholen. "Nicht bei jedem Menschen werden die gleichen Aktivitäten wirken", sagt