Von rund 7,7 Millionen Menschen in Österreich über 15 Jahren sind 3,7 Millionen übergewichtig. 17 Prozent davon sind adipös, also schwer übergewichtig. Dramatisch auch die Zahlen bei Kindern: Laut einer Studie der MedUni Graz unter 700 Volksschülern in Klagenfurt sind 26,2 Prozent der Kinder übergewichtig oder adipös.