Zu viel Freizeit ist auch nicht gut

Eine Untersuchung aus den USA hat herausgefunden: "Zu viel frei verfügbare Zeit macht antriebslos", sagt Marissa Sharif von der University of Pennsylvania. Zu diesem Schluss kam die Motivationsforscherin bei der Auswertung zweier großangelegter Untersuchungen mit mehr als 35.000 Probanden. Demnach steigt das Wohlbefinden mit Zunahme der Freizeit steil an, flacht jedoch bald ab. Ab fünf Stunden kehrt sich der Effekt um – und führt wieder zu einer Verschlechterung. Kurz: Die Zufriedenheitswerte steigen mit der frei verfügbaren Zeit an, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt.