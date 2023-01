Kinder in den USA lernen die Merkhilfe "stop – look – go", bevor sie eine Straße überqueren. Innehalten – rechts und links schauen – und dann handeln. "Wir halten selten inne, sondern laufen wie Schlafwandler an den Gelegenheiten vorbei. Meist ist, was uns geboten wird, die Gelegenheit, uns einfach zu freuen, an dem, was dieser Augenblick bringt", sagt Steindl-Rast.