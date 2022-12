Friede, Freude, Kinderlachen: So erhoffen sich viele das Weihnachtsfest. Die Realität sieht oft anders aus.

Familien wünschen sich zu Weihnachten vor allem eines: Harmonie. Oft verwandelt sich das traute Heim aber in ein Pulverfass. Emotionen lassen sich nicht per Knopfdruck abstellen – und was das ganze Jahr über nicht funktioniert, kann zu Weihnachten auch nicht klappen.