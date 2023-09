Zahnärztin klärt auf: Wie man seine Zähne wirklich gesund hält

Erkrankungen an Mund, Zähnen und Kiefer können sich auch auf den Rest des Körpers auswirken. So erhöhen Infektionen und Entzündungen an den Zähnen das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko nachweislich. Umgekehrt können chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Zahnerkrankungen wie Parodontitis auslösen und verstärken.