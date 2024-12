Zahl neuer Arzneimittel 2024 auf Rekordhöhe

Die Zahl neuer und innovativer Arzneimittel in der EU war 2024 auf Rekordhöhe. Das geht aus den neuesten Zahlen aus Deutschland hervor, die zum allergrößten Teil auch für Österreich zutreffen. In diesem Jahr kam es zur Zulassung von 43 völlig neuen Wirkstoffen/Wirkprinzipien, teilte jetzt der Verband der forschenden Pharmaindustrie Deutschlands (vfa) mit. Nur dreimal gab es in den vergangenen zwanzig Jahren in einem Jahr mehr Neueinführungen innovativer Medikamente zu vermelden:

Krebsmedikamente führend

Auch 2024 führten in Deutschland die Therapien gegen Krebserkrankungen mit zwölf Neuzulassungen die Statistik an. "Der Innovationsschub zur Behandlung der Todesursache Nummer zwei geht unvermindert weiter. Dabei erweitert sich auch das Arsenal der personalisierten Therapien, etwa zur Behandlung von Speiseröhren-, Magen- oder Brustkrebs, bei Gallengangskarzinomen oder Leukämie", schrieb "Pharma Fakten", ein Informationsdienst von deutschen Arzneimittelherstellern.

Immunologische Erkrankungen (zehn Innovationen) und Infektionen (sechs neue Präparate) kamen nach der Onkologie auf die meisten Neuerungen. Unter den Innovationen sind auch zwei neue Impfstoffe gegen Tollwut und das Atemwegsvirus RSV.

"Einen kleinen, aber wichtigen Schritt vorwärts gibt es auch bei der Versorgung mit wirksamen Antibiotika zu melden; zwei neue Reserveantibiotika sind seit diesem Jahr verfügbar. Sie heißen so, weil sie dafür entwickelt wurden, 'nur dann eingesetzt zu werden, wenn wirklich multiresistente Bakterien die Krankheitsursache sind'", teilte der deutsche Pharmaverband mit.

Innovative Substanzen werden in der EU zentral über die Arzneimittelagentur EMA zugelassen. Daher sind die deutschen Zahlen ziemlich repräsentativ. Zu den Innovationen kamen noch 22 Zulassungserweiterungen für neue Anwendungen. Die Entwicklung neuer Arzneimittel scheint sich international längerfristig auf sehr hohem Niveau zu etablieren.

