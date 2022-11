„Können Sie sich vorstellen, wie es ist, vom Eisessen direkt in die Intensivstation zu kommen und nicht zu wissen, ob das Kind morgen noch lebt?“ Von dieser schrecklichen Erinnerung berichtet die Mutter der heute 13-jährigen Lea Sophia. Das Mädchen hatte im Alter von 14 Monaten innerhalb kürzester Zeit auf 40 Grad hinaufgefiebert. Das Kind hatte am ganzen Körper rote Flecken, bekam auf der Intensivstation in Linz einen Herzkatheter.