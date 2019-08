Wunderwaffe Eiweiß

Wer das Protein-Einmaleins durchschaut, wird langfristig gesund und schlank. Das versprechen Ernährungsmediziner Hardy Walle und Ernährungswissenschaftler Nicolai Worm in ihrem Buch „Leicht abnehmen! Geheimrezept Eiweiß.“ Dass Eiweiß besser sättigt als Fett oder Kohlenhydrate, liegt an seiner hormonellen Wirkung, die im Magen-Darm-Trakt ausgelöst und zum Gehirn weitergeleitet wird. Proteine verheizen auch Kalorien, bauen Muskeln auf, lassen Fettpolster schmelzen und schützen vor Gewichtszunahme. Eine Möglichkeit ist es, Eiweiß als Shake aufzunehmen. Am schnellsten und besten kann laut den Autoren Molkeneiweiß aufgenommen werden – nicht zu verwechseln mit billigerem Milcheiweiß.

Hier die elf wichtigsten Ernährungsregeln aus dem Buch:

- Essen Sie nur dreimal am Tag.

- Trinken Sie zwischen den Mahlzeiten nur Kalorienfreis

- Lassen Sie alles weg, was auf -chen endet (Frühstückchen, Bierchen, Stückchen, …).

- Essen Sie grundsätzlich am Tisch.

- Verzichten Sie auf Genussmittel, die im Fernsehen beworben.

- Alles, was Sie frisch und unverarbeitet einkaufen können, ist goldrichtig.

- Verwenden Sie nur gute Fette

- Essen Sie ausgewogen.

- Essen Sie abends Eiweiß.

- Essen Sie lauter Extraportionen Vitamine.

- Bewegen Sie sich jeden Tag.

Folgende Lebensmittel sind besonders empfehlenswert: Eier, Bohnen, Spinat, Sauerkraut, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Gemüse, Beeren, Kaffee. Zu jeder Mahlzeit sollte man eine Eiweißkomponente

essen, Milch und Milchprodukte sollten einen natürlichen Fettgehalt haben.

Vermieden werden raffinierte stärke- und zuckerreiche Speisen sowie die Kombination aus Zucker oder Stärke und Fett. Wer einmal naschen möchte: zu oder nach einer Hauptmahlzeit.

Buchtipp: Hardy Walle, Nicolai Worm: Leicht abnehmen! Geheimrezept Eiweiß, systemed Verlag, 19,99 Euro

Marine-Mediziner starten Versuch: Vitamin C gegen Seekrankheit

Hunderte Soldaten nehmen an zweijährigem Versuch teil – Herkömmliche Gegenmittel oft unvereinbar mit den Aufgaben an Bord Bleich wie eine Wand und richtig übel: Wen die Seekrankheit während einer Seefahrt erwischt, der leidet. Mancher fühlt sich nur bleiern und antriebslos, andere spucken sich die Seele aus dem Leib und würden am liebsten über Bord gehen. Nicht nur Touristen sind betroffen, sondern auch echte Seebären.

Als Gegenmittel gibt es unter anderem sogenannte Antihistaminika – mit einem Haken: Manche Mittel können müde machen. Mit den vielen Aufgaben einer Schiffsbesatzung ist das nicht vereinbar.

Eine mögliche Alternative: Vitamin C. Hinweise, dass dieses Symptome der Seekrankheit lindern kann, gibt es schön länger.

Im Herbst wollen Marine-Mediziner deshalb einen zweijährigen Versuch auf mehreren Fregatten mit Hunderten Soldaten starten, wie Andreas Koch vom Deutschen Schifffahrtmedizinischen Institut

der Marine erklärt.

Einige Soldaten erhalten Kaugummis mit hochdosiertem Vitamin C, andere nicht. „Vitamin C senkt den Histaminspiegel im Körper“, erklärt Koch.

Histamin ist ein Hormon, mit dem die Seekrankheit in Zusammenhang gebracht wird. Zu viel davon führt zu Übelkeit und Erbrechen. Was genau Seekrankheit auslöst, ist bei jedem Menschen anders. „Viele reagieren auf See auf das Rauf und Runter des Schiffs“, sagt Schifffahrtsspezialist Koch.

„Eine Welle alle fünf Sekunden, die fährt den Menschen in den Magen. Dafür sind die meisten anfällig.“