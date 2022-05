"Wundermittel Bewegung" gegen Schlaganfälle

Ähnlich wie auch bei Herzinfarkten habe sich hier vor allem regelmäßige körperliche Aktivität gleichsam "als Wundermittel" entpuppt. Darauf machten Experten anlässlich des heutigen Tags des Schlaganfalls aufmerksam.

Risiko minimieren

"Regelmäßige Bewegung und allen voran Ausdauersportarten wie Joggen, Walken oder Schwimmen regen die Durchblutung an. Der Herzmuskel wird besser mit Sauerstoff versorgt, das Herz pumpt eine höhere Blutmenge in den Körper, die Herzschlagfrequenz sinkt – eine ideale Ausgangsbasis, um hohem Blutdruck vorzubeugen oder ihn zu senken", sagt Raffi Topakian, Leiter der Neurologie am Klinikum Wels-Grieskirchen.

"Regelmäßige Bewegung ist also ein unschlagbarer Faktor, um das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko zu senken und allgemein die körperliche und psychische Gesundheit zu unterstützen. Das erklärte Ziel sollte also sein, regelmäßige Bewegung in den Alltag einzubauen", so Topakian.