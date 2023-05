Wozu machen eigentlich alle Yoga?

Schöne, schlanke, superbewegliche Körper in Yoga-Positionen in stylishem Gymnastik-Outfit – das sind die Bilder, die viele im Kopf haben, wenn sie an Yoga denken. Die im Westen am meisten praktizierte Yoga-Form, Hatha-Yoga, ist tatsächlich sehr körperbetont und bedient in erster Linie den Gesundheits- und Fitnesstrend, der ein wichtiger Ausgleich zu unserer sitzenden Indoor-Gesellschaft mit fleischlastiger Ernährung ist.