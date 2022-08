Womit Corona-Experten im Herbst rechnen

Wie wird der Corona-Herbst? Wie gelingt es mir, gesund zu bleiben? Warum wirkt die Impfung bei älteren Menschen schlechter als bei jüngeren? Soll ich mir den vierten Stich überhaupt geben lassen? Das sind nur einige der Fragen, die im Mittelpunkt der OÖN-GESUNDHEITSTOUR stehen, die am Donnerstag, 15. September, von 16 bis 18 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz stattfinden wird. Oberösterreichs Top-Experten werden im Gesundheits-Talk einen Ausblick auf die kommenden Monate wagen. Die Themen:

Neue Welle: "Alle Prognosen gehen davon aus, dass es im September und Oktober eine weitere Infektionswelle geben wird", sagt Primar Bernd Lamprecht, Top-Experte und Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum Linz.

Primar Bernd Lamprecht Bild: cityfoto.at

Warum wirken Impfungen im Alter schlechter? Das Phänomen der so genannten "Immunoseneszenz", also das allmähliche Nachlassen der Leistungsfähigkeit des Immunsystems mit dem Alter, war schon lange vor der Corona-Impfung bekannt, sagt Primar Peter Dovjak, Leiter der Akutgeriatrie am Salzkammergut Klinikum Gmunden. Blutanalysen zeigten, dass schon drei Wochen nach der ersten Dosis etwa 87 Prozent der jüngeren Menschen Antikörper gegen das Coronavirus gebildet hatten. Unter den Älteren waren es nur rund 31 Prozent. Einen Monat nach der zweiten Dosis hatten fast alle jungen Geimpften spezifische Antikörper im Blut. Unter den älteren Menschen waren es rund 91 Prozent. Zusätzlich reiften die Antikörper bei den Älteren langsamer heran, sie konnten das Virus also schlechter binden. Auch der zweite wichtige "Arm" der Immunreaktion – die T-Zellen-Antwort – fiel schwächer aus. Die Immunantwort nach der Impfung ist bei älteren Menschen also nachweislich deutlich verzögert und erreicht nicht das Niveau von jungen Impflingen.

Primar Peter Dovjak Bild: cityfoto.at

Wie schnell tritt der Effekt ein, wenn ich mich vor dem Herbst zum vierten Mal impfen lasse, und wie lange hält er an? Der Schutz ist nach einer Woche verlässlich vorhanden. Während der Schutz gegen eine schwere Erkrankung wohl zumindest sechs Monate – altersabhängig auch deutlich länger – anhält, verflüchtigt sich der Schutz vor Ansteckung, der übrigens nie verlässlich ist, schon innerhalb von drei Monaten, sagt Lungenprimar Bernd Lamprecht.

Wie lange darf die Erholungsphase nach einer Corona-Infektion dauern? Ab wann spricht man von "Long Covid"? Definitionsgemäß beträgt die Akutphase der Erkrankung vier Wochen. Wenn nach vier Wochen noch anhaltende Symptome vorhanden sind, darf dies als "Long Covid" bezeichnet werden. Reichen die Beschwerden über einen Zeitraum von zwölf Wochen hinaus, so wäre die Bezeichnung "Post-Covid-Syndrom" gerechtfertigt, so Lamprecht. Laut der WHO leiden zwischen zehn und 20 Prozent der Patienten nach einer akuten Infektion noch unter Symptomen wie Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Probleme beim Denken.