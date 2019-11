Wofür nutzen Senioren ihr Smartphone?

Knapp 600.000 Senioren in Österreich besitzen ein Smartphone, 1,1 Millionen der über 65-Jährigen haben keines. Wie und wofür die älteren Menschen ihr Handy nutzen, hat Emporia, Linzer Hersteller von einfach zu bedienenden Smartphones, erhoben. "Die Studie zeigt, dass die älteren Menschen neuen Kommunikationsmitteln wie dem Smartphone gegenüber sehr aufgeschlossen sind", sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin von Emporia.

Neun von zehn Senioren ist es sehr wichtig, mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben. So geben mehr als zwei Drittel an, häufig mit ihren Kindern und Freunden zu kommunizieren. Telefonieren, SMS und WhatsApp, die Kamera und E-Mails sind bei der Smartphone-Nutzung ganz vorne. Auch Wetterberichte und Navi werden häufig verwendet.

Das Thema Gesundheit spielt eine wichtige Rolle: 57 Prozent gaben an, dass sie sich grundsätzlich vorstellen können, echte medizinische Anwendungen am Smartphone zu nutzen, und dass sie ihrem Arzt erlauben würden, auf diese Daten zuzugreifen. Viele sind aber skeptisch, wenn es darum geht, dass ihre Kinder zu viel Einblick in ihr Leben bekommen. Einer Kontrolle ihres Zuhauses per App durch die eigenen Kinder stehen etwa vier von fünf Senioren deutlich ablehnend gegenüber.

85 Prozent der Befragten geben an, dass ein Notfallknopf am Smartphone, mit dem sie im Fall des Falles rasch Hilfe herbeiholen können, für sie sehr wichtig sei.