Wo ein Löfferl Honig Wunder wirken kann

"Ein Löfferl Honig in heißer Milch hilft zum Beispiel gegen Heiserkeit, darauf haben schon die Operettensänger in Bad Ischl geschworen." Tee mit Honig wiederum sei bei Husten und Erkältungen zu empfehlen. "Er ist natürlich kein Medikament, aber er wirkt", sagt Hrvat. Zwiebelauszug – dazu Zwiebel ein paar Stunden in Honig einlegen und abseihen – sei zudem ein guter Hustensaft.

Und nicht zuletzt sei Honig auch "super für Kinder", sagt Hrovat. "Man kann ihnen bei Husten zwei, drei Tropfen ätherisches Thymianöl auf ein Löfferl Honig geben. Das schmeckt gleich viel besser." Ganz wichtig: Honig sollte nie zu stark erhitzt werden, "also nicht über 50 Grad Celsius, denn das zerstört die Enzyme und Vitamine."

Wundermittel Manuka-Honig?

Und was hält der Experte von dem aktuell so viel gepriesenen Manuka-Honig? "Der kommt aus Neuseeland und wird gerade sehr gehypt, weil ihn auch die Maori als Heilmittel verwenden. Er soll eine Spur mehr desinfizierend und entzündungshemmend wirken", sagt Georg Hvroat. Der Unterschied sei allerdings "nicht wahnsinnig groß und rechtfertigt meiner Meinung nach auch nicht den Preis – kostet ein Glas Manuka-Honig doch mancherorts bis zu 60 Euro", sagt Hrovat. "Auch unser heimischer Honig ist voll guter Inhaltsstoffe, die die Bienen auf Blumenwiesen und im Wald zusammentragen." (had)

