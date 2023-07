Witze mit Geschlechtsbezug: Frauen lachen über andere Dinge als Männer

Männer und Frauen haben ein deutlich unterschiedliches Verständnis von Humor, besonders wenn es um Witze mit geschlechtsspezifischen Stereotypen geht. Damit beschäftigt sich eine Studie der Universitäten Würzburg und Kaiserslautern-Landau.

"Uns hat vor allem interessiert, ob männerverachtende Witze eine Bedrohung der Männlichkeit hervorrufen können", sagt Studienautorin Silvana Weber. In einer Reihe von Experimenten wurden Männern und Frauen 20 Witze aus fünf verschiedenen Kategorien erzählt – von Männern und Frauen. Hier zwei Beispiele: "Wie nennt man einen Mann mit nur einer Gehirnhälfte? Hochbegabt." "Wie nennt man eine Frau mit einer eigenen Meinung? Im Irrtum."

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass zwar frauenverachtende Witze von Frauen als Bedrohung empfunden werden, insbesondere wenn sie von einem männlichen Sprecher erzählt werden", so die Psychologin. Bei Männern zeige sich dieser Effekt allerdings nicht – nicht einmal dann, wenn der Witz von einer Frau erzählt werde. "Offensichtlich stellen männerverachtende Witze für Männer keine Bedrohung dar, unabhängig davon, wer sie erzählt." Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Männer prinzipiell einen höheren Status und größere Macht in der Gesellschaft besäßen und sich deshalb von einem Witz nicht in ihrem Status bedroht sähen.

Männer sind weniger verletzlich

In einer Runde mit ausschließlich männlichen Teilnehmern befasste sich die Forscherin mit der Hypothese, dass Männer stärkere Abwertungstendenzen und mehr Wut zeigen würden, wenn die Witze von einer Frau erzählt werden. Tatsächlich ließen sich in diesem Experiment aber keine der zuvor aufgestellten Hypothesen bestätigen: Weder der Inhalt der Witze noch das Geschlecht des Erzählenden oder deren Wechselwirkung hatten einen Einfluss auf die Reaktion der Studienteilnehmer. "Das spricht dafür, dass Männer auf geschlechtsdiskriminierenden Humor nicht in gleicher Weise reagieren wie Frauen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper