Ein entzündetes Nagelbett klingt zwar nach einer Kleinigkeit, bereitet aber oft Schmerzen, schränkt die Bewegungsfreiheit ein und heilt nur schwer. Auch plötzlich einsetzender Haarausfall lässt Betroffene verzweifeln: Probleme, die immer mehr Menschen betreffen. Deshalb wurde für diese Beschwerden am Ordensklinikum Linz jetzt die erste kombinierte Ambulanz in Österreich für Haare und Nägel geschaffen.

Unter der Leitung von Primar Norbert Sepp, Abteilungsvorstand der Dermatologie, werden hier moderne Behandlungstechniken angeboten. Als Expertinnen stehen die Oberärztinnen Susanne Stern und Birgit Weindl zur Verfügung.

Haarausfall und Schamgefühl

Haarausfall kann vor allem bei Frauen Schamgefühle auslösen und gewaltig am Selbstwertgefühl kratzen – aber auch Männer können darunter leiden. In vielen Fällen ist erblich bedingter Haarausfall bei Frauen (und Männern) der Grund dafür, dass sich das Kopfhaar lichtet, häufig führen aber auch autoimmunologische oder entzündliche Prozesse zu umschriebenem Haarverlust. In der neuen Haar-Ambulanz werden Haarerkrankungen und Haarausfall, der länger als drei Monate besteht, abgeklärt. "Nach der Diagnose kommt die Therapie von erblich-hormonell bedingtem, kreisrundem, aber auch diffusem Haarausfall. Zu unserem Behandlungsfeld gehören aber auch Haarwachstumsstörungen", sagt Oberärztin Brigit Weindl.

Probleme mit den Nägeln

Die neue Spezialambulanz bietet auch Behandlungsmöglichkeiten für unklare Nagelpigmentierung, Melanome, Tumore rund um den Nagel und das Nagelbett. Angeborene und erworbene Nagelwachstumsstörungen können sowohl konservativ als auch operativ behandelt werden. Eingewachsene Zehennägel stellen dabei die am meisten behandelten Beschwerden der Patienten dar.

Dieser Eingriff gilt als heikel und aufwendig. "Auch für Nagelfehlbildungen, Nagelveränderung und unklare Nagelwachstumsstörungen gibt es medizinische Behandlungsmöglichkeiten. Wir sagen immer: Wir machen Nägel und Köpfe!", so Dermatologin Susanne Stern.

Neue Methoden

Im Vergleich zur Nagelkeilexzision (Emmert-Plastik) wird in der Ambulanz eine schonendere und feinere Behandlungsalternative für schmerzende, eingewachsene Nägel zur dauerhaften Verschmälerung des Nagels angeboten. Die moderne Technik ohne Hautschnitt, die sogenannte "partielle Matrikektomie und Phenolkaustik" erlernte die Dermatologin in einer deutschen Spezialklinik. Die fortschrittliche Methode ermöglicht eine schmerzlosere Behandlung und eine kürzere Genesungszeit.

"Patienten gibt es in allen Altersgruppen. Ich habe viele junge Patienten mit Wander- oder Sportverletzungen beispielsweise vom Fußball", sagt Stern. ". Wir erwarten in der neuen Ambulanz rund 500 Patienten pro Jahr. Das Angebot kann durch eine Überweisung des Facharztes genützt werden", erklärt Primar Norbert Sepp.