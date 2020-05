Wieso wir jetzt oft schlechter schlafen

Manchmal lässt sich das Gedankenkarussell in unserem Kopf auch in der Nacht nicht stoppen. Die Folge: wilde, intensive Träume, schlechter Schlaf und ein allzu frühes Aufwachen und Problemewälzen.

"Das ist in Zeiten, in denen wir viele Sorgen haben, ganz normal. Viele erleben jetzt eine Phase, in der sich sehr viel in ihrem Leben verändert: Die Kinder sind zuhause, man arbeitet im Homeoffice, geht vielleicht früher ins Bett und verändert damit seinen gewohnten Rhythmus", sagt Oberarzt Andreas Kaindlstorfer, Leiter des Schlaflabors am Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums Linz. Von einer echten Schlafstörung könne man erst sprechen, wenn man über drei Monate lang mindestens drei Mal pro Woche schlecht oder eben sehr wenig schläft.

Im Durchschnitt schläft der Österreicher rund 7,9 Stunden. Zumindest war das vor der Krise so. "Zwischen sechs und zehn Stunden Schlaf pro Tag ist alles normal", sagt der Experte, der ganz genau weiß, wie lange und wie tief ein Mensch schläft.

"Ein Viertel der Nacht sind wir im Tiefschlaf, ein Viertel im so genannten Traumschlaf, und die Hälfte verbringen wir im ,Leichtschlaf’ und merken meist gar nicht, dass wir 15 bis 20 Mal pro Nacht aufwachen", weiß der Facharzt für Neurologie.

Mehr Träume in Krisenzeiten

Intensiv geträumt wird meist in den frühen Morgenstunden. "In Krisenzeiten sind die Träume häufiger und ein Stück weit reeller, weil wir in diesen Phasen mehr zu verarbeiten haben", sagt er.

Auch wenn sich manche Menschen nicht daran erinnern können: "Jeder Mensch träumt. Es gibt allerdings gute und schlechte ,Traum-Erinnerer’". Ein Tipp für alle, die gerne wissen würden, was sie träumen: "Legen Sie sich einen Stift und ein Blatt Papier auf das Nachtkästchen und schreiben Sie beim Aufwachen gleich auf, was Sie geträumt haben."

Wird man wirklich von Schlafproblemen geplagt, sollte man sich so früh wie möglich an einen Arzt wenden. "Denn Schlaflosigkeit kann man auch ,erlernen’, wenn man sie nicht behandelt", sagt Oberarzt Andreas Kaindlstorfer. Eher zu Problemen bei der Nachtruhe neigen Frauen und Menschen, die sehr gewissenhaft oder ängstlich sind.

Schlafstörungen könnten durch belastende Situationen, aber auch durch psychische und psychiatrische Erkrankungen ausgelöst werden. Aber auch organische Leiden können die Nachtruhe rauben, dazu gehören beispielsweise die Schlafapnoe, ein Beschwerdebild, das durch periodische Atemstörungen und/oder Minderbelüftung der Lunge während des Schlafs verursacht wird. Aber auch "unruhige Beine" (Restless Legs) und Zähneknirschen können Auslöser sein. "Es gibt viele Wege, die Schlaflosigkeit zu bekämpfen", sagt der Facharzt. "Pflanzliche Schlafmittel sind in vielen Fällen ausreichend", sagt der Experte, der meint, "dass nicht-medikamentöse Therapien mit Elementen aus der Psychotherapie mindestens so erfolgreich sind wie Tabletten". Oftmals sei es hilfreich, sich die "Schlafhygiene" genau anzuschauen. "Wie das Schlafzimmer aussieht, ob es dort ausreichend dunkel ist, welche Temperatur herrscht, wann der letzte Kaffee getrunken wird."

Letzter Ausweg Schlaflabor

Zwei Nächte im Schlaflabor (Wartezeit für das Labor im Neuromed Campus Linz zirka neun Monate) könnten zeigen, was genau hinter den Schlafstörungen stecke. "Oft erkennen die Menschen bei uns, dass sie wesentlich mehr Stunden pro Nacht schlafen, als sie meinen."

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at