Wiener Forscher können Miniherzen herstellen

Pulsierende kleine Menschenherzen wachsen im Labor des Wiener Biologen Sasha Mendjan heran. Er brachte mit Kollegen Stammzellen aus Blut und Haut dazu, verschiedenste Herzzellen zu bilden, die sich zu einem realistischen "Organoid" mit Herzwand und -kammern entwickeln. Damit haben die Forscher eine Ursache von vererbten Herzfehlern entdeckt, Herzinfarktfolgen simuliert, und sie wollen Medikamente gegen Herzkrankheiten finden. Die Studie erschien im Fachjournal "Cell".

Bisher habe man versucht, Herz-Organoide auf einem vorgefertigten Mini-Gerüst zusammenzusetzen, indem man es mit verschiedenen Herzzellen besiedelt. Dies sei als Modell für die Erforschung von Krankheiten aber nur bedingt brauchbar. "Wir haben den Stammzellen einfach nur die richtigen Informationen gegeben, und sie haben sich selbst zu einem kleinen Herz mit Kammer entwickelt", erklärte Mendjan, der am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) forscht: Das sei exakt das Gleiche, was in der Entwicklung beim Menschen passiere. Statt wie ein Ingenieur ein Herz zusammenbauen zu wollen, habe man auf die Selbstorganisation der Zellen gehofft und ihnen die nötigen natürlichen Signalstoffe in einer gewissen Reihenfolge zu einer gewissen Zeit in einer bestimmten Kombination verabreicht. "Das hat dazu geführt, dass sich eine linke Herzkammer entwickelte", sagte er. Dies sei auch die erste Herzkammer, die sich beim Menschen im Mutterleib bildet. Die Herz-Organoide entstehen aus menschlichen Stammzellen aus dem Blut oder der Haut, die ethisch unbedenklich sind, weil sie von Patienten entnommen wurden. "Dabei sind also keine Embryonen zu Schaden gekommen", sagt Mendjan.