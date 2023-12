Wiener Forscher knacken den Code für Erbgut

Welche Bauanleitungen (Gene) in Muskel-, Haut- und Darmzellen zu verwenden sind, ist am Erbgut codiert – und zwar auf sogenannten Ableseverstärker-Abschnitten. Dieser Code wurde nun von Wiener Biologen mit künstlicher Intelligenz geknackt. Sie könnten die Aktivität der Gen-Ableseverstärker in den Körperteilen vorhersagen, die Folgen von Veränderungen (Mutationen) abschätzen und sie bei Bedarf stärker und schwächer justieren.

"Jede Zelle im menschlichen Körper enthält dieselben Gene, aber verschiedene Gewebe aktivieren unterschiedliche Gruppen von Genen", erklären die Forscher um Alexander Stark vom Institut für Molekulare Pathologie in Wien. Welche Gene wo eingeschaltet werden, regulieren "Enhancer". Deren Aktivität war bisher nicht anhand ihrer DNA-Sequenz vorhersagbar.

Die Forscher trainierten nun künstliche Intelligenz anhand verschiedener Datensätze von Enhancer-Sequenzen sowie mit deren bekannten Eigenschaften und Aktivitäten. Das Modell war daraufhin in der Lage, die Enhancer-Aktivität in fünf Gewebearten in Fruchtfliegenembryonen vorherzusagen: im zentralen Nervensystem, in Teilbereichen des Gehirns, in der Oberhaut, im Darm und in Muskeln. Dann schufen sie im Labor 40 künstliche Enhancer, deren Code vom Computerprogramm berechnet worden war. Diese aktivierten tatsächlich Gene in den gewünschten Zielgeweben.

