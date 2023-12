Wie wäre Silvester im Kloster?

Aus diesem Grund laden die österreichischen Ordensgemeinschaften auch heuer wieder zu "Silvester im Kloster" und einem damit verbundenen "bewussten Start ins neue Jahr".

Auch junge Menschen werden gezielt eingeladen: Die Kapuziner aus dem Konvent in Salzburg bieten Frauen und Männern unter 35 Jahren an, ein paar Tage im Kloster zu verbringen. Weitere Einladungen speziell für Jugendliche sprachen das Stift Heiligenkreuz, die Grazer Schulschwestern oder das Stift Kremsmünster aus. Außerdem öffnen zum Jahreswechsel unter anderem das Stift Göttweig oder die Marienschwestern vom Karmel in Oberösterreich ihre Tore. Alle Angebote auf Infos: www.ordensgemeinschaften.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper