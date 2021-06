Wie viel Pflege braucht die Haut?

Von Reinigungsgel bis Toner, vom Feuchtigkeitsserum bis zur Augencreme: Insgesamt zehn Schritte umfasst die Schönheitsroutine aus Korea, die auch in Europa und in den USA an Beliebtheit gewann und als neuer Maßstab für gründliche, effektive Hautpflege gefeiert wurde. Doch auf jeden Trend folgt der Gegentrend und der trägt nun den Namen "Skinimalismus".