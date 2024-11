 Herr Doktor, wie vertreibe ich dunkle Gedanken?

Egal, bei welchem Wetter: Bewegung an der frischen Luft und das am besten noch mit Freuden, ist das beste Rezept gegen trübe Gedanken.

Die Tage werden kürzer und kein Sonnenstrahl küsst uns in der Früh optimistisch in den Tag, wenn wir subjektiv viel zu früh aufstehen müssen, um rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen. In dieser dunklen Jahreszeit verschiebt sich auch unser Schlaf-Wach-Rhythmus, der durch das Licht reguliert wird, das auf unser Auge trifft. Das Schlafhormon Melatonin wird in diesen Tagen vermehrt gebildet – dafür aber weniger das Glückshormon Serotonin. Das kann, wenn Sie sensibel sind, die