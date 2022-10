Wie Sie dem Winterblues ein Schnippchen schlagen

"Jetzt wird es schon wieder so früh finster", hört man derzeit wieder viele Menschen klagen. Wenn die Tage dunkler, kürzer und zudem auch noch kälter werden, sinkt bei empfindlichen Personen die Stimmung, und das Immunsystem beginnt zu schwächeln. Laut Studien fallen etwa neun Prozent der Österreicher Jahr für Jahr aufgrund von Lichtmangel in ein psychisches Tief.

"Grund dafür ist, dass die innere Uhr, die der Taktgeber für den gesamten Organismus ist, durch die kürzer werdenden Tage durcheinandergerät", sagt Andreas Kaindlstofer, Neurologe und Leiter des Schlaflabors am Linzer Neuromed Campus. Unsere innere Uhr sitze in jeder einzelnen Zelle des Körpers und achte darauf, dass die Organe optimal aufeinander abgestimmt arbeiten. Zu wenig Licht bringe sie durcheinander. "Auf lange Sicht kann dies schlimme Folgen nach sich ziehen – von psychischen Erkrankungen bis hin zu Krebs", sagt Kaindlstorfer.

Sonnenlicht wirkt am besten

Wer hingegen täglich mindestens eine halbe Stunde im Freien verbringe, habe einen besseren Tag-Nacht-Rhythmus, wodurch wiederum das Immunsystem gestärkt werde und die Stimmung steige. "Einfaches künstliches Licht kann natürliches Sonnenlicht niemals ganz ersetzen", betont der Experte. Spezielle Tageslichtlampen könnten jedoch helfen, das Lichtdepot aufzufüllen. Durch ihren hohen Blaulichtanteil seien sie in der Lage, die innere Uhr in einem gesunden Rhythmus zu halten. "Denn es regt den Körper an, weniger schlafförderndes Melatonin, dafür aber mehr Wohlfühlhormone wie Cortisol und Serotonin zu produzieren", erklärt Kaindlstorfer. Aus diesem Grund werden professionelle Tageslichtlampen mit einer Lichtstärke von mindestens 10.000 Lux auch oft zur Therapie bei depressiven Verstimmungen eingesetzt.

Andreas Kaindlstorfer, Neurologe und Leiter des Schlaflabors am Neuromed Campus in Linz

Auch um Vitamin D zu produzieren, das Knochen, Zähne und Immunsystem stärkt, brauchen wir die Sonne. Da dies über die Haut geschieht, die in unseren Breiten im Winter aber von Kleidung überdeckt ist, kann der Körper in der dunklen Jahreszeit kein Vitamin D erzeugen. Daher leiden laut aktuellen Studien 60 Prozent aller Erwachsenen in Mitteleuropa an Vitamin-D-Mangel. "Um das zu vermeiden, sollten wir es in Form von Tropfen oder Tabletten einnehmen", rät der Neurologe.

Tipps vom Neurologen

Rausgehen: Halten Sie sich täglich mindestens eine halbe Stunde im Freien auf. "Am Vormittag profitieren das Immunsystem und die Psyche am meisten vom Tageslicht", sagt der Neurologe Andreas Kaindlstorfer. Wer also zu Fuß zur Arbeit geht, schlägt mehrere Fliegen auf einen Streich: Er tankt Licht, bewegt sich und stärkt damit seine körperliche und geistige Widerstandsfähigkeit.

Dunkelheit im Schlafzimmer: Um die innere Uhr besser zu regulieren, sollte man darauf achten, in einem möglichst dunklen Raum zu schlafen – also Jalousien oder Vorhänge schließen und Geräte, die blaues Licht ausstrahlen, aus dem Schlafzimmer verbannen. Am Morgen unmittelbar nach dem Aufstehen Vorhänge zur Seite ziehen und Tageslicht in den Raum lassen. "Eine Studie mit Schichtarbeiterinnen hat gezeigt, wie dramatisch sich zu viel blaues und zu wenig Tageslicht nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf den Körper auswirken kann", sagt Kaindlstorfer. Denn es zeigte sich, dass Schichtarbeiterinnen ein deutlich höheres Brustkrebsrisiko haben.

Tägliche Bewegung: Es muss nicht immer ein Spaziergang oder eine Joggingrunde sein, man kann mit der Familie oder mit Freunden auch einmal hinausgehen, um Ball oder Frisbee zu spielen.

Tageslichtlampe: "Menschen, die zu Schwermut neigen, sollten jeden Morgen eine halbe Stunde eine Tageslichtlampe verwenden, die eine Lichtstärke von mindestens 2500 Lux hat", rät Kaindlstofer.