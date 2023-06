Wie Sie aufladen, bevor der Akku leer ist

Sofern wir uns nicht in eine abgelegene Hütte zurückziehen, um unser Leben im Einklang mit der Natur und uns selbst großteils in Meditation zu verbringen, ist es fast unausweichlich: Ob die Autofahrt durch den dichten Morgenverkehr oder Lärm, ob in der Arbeit oder in der Freizeit, ob Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit oder soziale Medien – es gibt vieles, das den ganzen Tag über auf uns einprasselt, mit dem wir umgehen müssen.