Wie Safran, Kardamom und Rosenblüten auf Körper und Seele wirken

In Marokko greift man zu Gewürzen, um Speisen bunt und aromatisch zu machen. Eine Mischung, die mittlerweile auch in Europa gern verwendet wird, symbolisiert den Geschmack Marokkos perfekt: Ras el-Hanout. Darin sind folgende Gewürze enthalten, die Gerichten nicht nur eine besondere Note verleihen, sondern auch gesund sind: 1 Zimt gehört zu den ältesten Gewürzen überhaupt: Bereits um 2000 vor Christus nutzte man die getrocknete Rinde des Ceylon-Zimtbaums in China und Indien als Gewürz.