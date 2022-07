"Es gibt so Ereignisse, die teilen ein Leben in ein davor und ein danach – die Krebsdiagnose gehört dazu und ich hab trotz meiner Genesung noch lange das Gefühl gehabt, die Sonne scheint nicht mehr ganz so hell", beschreibt Frömmel seine Empfindungen. Trotzdem sei die Kraft positiver Gedanken, der Glaube an die eigene mentale Stärke, neben der schulmedizinischen Behandlung, ein ganz wichtiger Baustein für ein Überleben und Gesundwerden.