Wie man schleichenden Hörverlust erkennt

Rund um das 60. Lebensjahr macht sich bei vielen Menschen eine Hörminderung bemerkbar. Der häufigste Grund dafür ist der natürliche Alterungsprozess.

Wer schlecht hört, fühlt sich oft gehemmt oder ausgeschlossen. Er nimmt akustische Signale nur noch sehr abgeschwächt, verändert oder teilweise gar nicht mehr wahr.

Auch das Gehirn leidet an den Folgen: Bei den Betroffenen verringern sich die geistigen Fähigkeiten schneller als bei gut hörenden Altersgenossen. Wie man Gehör und Sprache möglichst lange gesund erhält, dazu informieren die HNO-Experten beim "Klinikum Wissensforum Fokus: HNO" am Donnerstag, 21. November, ab 18 Uhr in Wels. Bei Beratungsständen gibt es die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Behandlungsformen der Hörminderung zu informieren.

Der Eintritt ist frei.