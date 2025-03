Wie man eine Krebsart (fast) ausrotten kann

Der Siegeszug der HPV-Impfung (gegen Humane Papilloma-Viren) wirkt sich immer mehr auf die durch HPV verursachten Krebsarten aus. In den USA ist laut neuesten Zahlen zwischen 2012 und 2019 die Häufigkeit von neuen Gebärmutterhalskrebs-Diagnosen um jährlich zwölf Prozent zurückgegangen. Die Sterblichkeit sank um 15 Prozent. Das haben jetzt US-Experten belegt.

In Österreich wird die HPV-Impfung mittlerweile kostenlos bis zum vollendeten 30. Lebensjahr angeboten – voraussichtlich bis Ende 2025. Danach ist die Impfung wieder bis zum Alter von 21 Jahren gratis.

"Das Humane Papilloma-Virus (HPV) infiziert Haut- oder Schleimhautzellen und wird meist sexuell übertragen, auch bei Verwendung eines Kondoms durch intensiven Hautkontakt", erklärt Hans Jürgen Dornbusch, Leiter des Referates Impfkommission der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

Virusübertragung bei der Geburt

Zudem könne eine infizierte Mutter das Virus bei der Geburt auf ihr Neugeborenes übertragen. "Fast 80 Prozent der Menschen kommen irgendwann in ihrem Leben mit HPV in Kontakt – oft unbemerkt, da die Infektion meist keine Beschwerden verursacht und häufig spontan ausheilt", sagt Dornbusch. 14 der mehr als 200 bekannten HPV-Stämme gelten als Hochrisiko-Typen, die Krebs auslösen können. Etwa 10 Prozent dieser Virustypen bleiben nach Infektion dauerhaft in den Schleimhautzellen und können Krebsvorstufen oder Krebs verursachen.

Jährlich führen HPV-Tests in Österreich zu rund 60.000 verdächtigen Befunden mit häufig erforderlichen chirurgischen Eingriffen, etwa 400 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebs werden diagnostiziert, und bis zu 180 Todesfälle sind auf das Virus zurückzuführen. "Es gibt keinen vernünftigen Grund, Kinder und Jugendliche – und sich selbst – nicht gegen HPV impfen zu lassen", sagt Martin Burian, Präsident der Krebshilfe OÖ und Leiter der HNO-Abteilung im Ordensklinikum.

Die Impfung sollte idealerweise zwischen neun und elf Jahren erfolgen. In diesem Alter entwickelt der Körper eine besonders starke Immunantwort. Die Impfung schützt vor neun HPV-Stämmen, die jeweils 90 Prozent der bösartigen Veränderungen und der Anogenitalwarzen verursachen. Für einen vollständigen Schutz sind zwei Impfdosen im Abstand von 6 bis 12 Monaten erforderlich.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer