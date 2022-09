Wenn die Diagnose Demenz kommt, steht plötzlich die Welt still: Mehr als 100.000 Patienten leben in Österreich mit der Gewissheit, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren alles vergessen werden, was ihnen lieb und teuer ist. Dass sie immer öfter auf Hilfe angewiesen sein werden, um schließlich als Pflegefall fast nichts mehr zu wissen und zu können. Auch die Familien müssen mit, Kinder sorgen plötzlich für ihre Eltern.