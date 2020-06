Wie haben Sie in den vergangenen Wochen geschlafen?

Im Schnitt bis zu einer Stunde länger haben die Menschen in der Krise geschlafen. Das zeigen Studien. Und nicht nur das: "Die meisten haben ihren Schlafrhythmus während dieser Zeit auch an ihre persönlichen Vorlieben angepasst. Das heißt, sie sind also vielleicht erst später zu Bett gegangen oder in der Früh länger liegen geblieben", sagt Professor Manuel Schabus von der Universität Salzburg im Gespräch mit den OÖN.

Seine Schweizer Kollegin, Christine Blume vom Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel, hat herausgefunden, dass die Schlafqualität allerdings während des Lockdown litt. "Die vergangenen Wochen waren für viele auch eine schwere Zeit mit Ängsten und Sorgen. Diese werden häufig auf den Schlaf projiziert", sagt der Wissenschafter, der gestern auf Einladung der oberösterreichischen Firma "Betten Reiter" in Wien zu Gast war.

Rückkehr zur Normalität

Generell hätte es den Menschen aber natürlich gutgetan, länger zu schlafen beziehungsweise auf ihre persönlichen Bedürfnisse Rücksicht nehmen zu können. "Mit der Rückkehr zur Normalität wird sich das aber wieder radikal ändern, denn der Großteil fällt in die alten Schlafmuster – mit tendenziell zu kurzer Nachtruhe. Und damit wird’s problematisch", so der Leiter des Schlaflabors der Universität Salzburg. "Denn die Leute bekommen in der Nach-Corona-Zeit wieder weniger Schlaf – Sorgen und Unsicherheiten sind aber immer noch da. Auch der Druck steigt natürlich wieder."

Guter Schlaf, gute Gesundheit

Und das könne sich negativ auf die Gesundheit auswirken, denn man wisse heute längst, dass Schlafmangel Entzündungen fördert, Krankheiten verursacht und den Körper massiv schwächt.

"Auch wenn Schlaf allein nicht das Potenzial hat, eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus zu verhindern, sollten wir doch gerade in Zeiten wie diesen versuchen, unser Abwehrkräfte bewusst zu stärken", so Schabus. "Und dafür ist guter, ausreichender Schlaf wichtig", sagt er und hat ein paar Tipps für Zeiten wie diese:

Verbringen Sie viel Zeit im Tageslicht, betreiben Sie Sport und pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte. Licht, Bewegung und gesellschaftliches Leben sind wichtig für guten Schlaf und eine positive Stimmung.

Wenn Ihr Homeoffice andauert, richten Sie ihren Arbeitsplatz nicht im Schlafzimmer ein, um Arbeit und Schlaf sauber zu trennen. Falls eine räumliche Trennung nicht möglich ist, arbeiten Sie nicht im Bett. Das Bett dient ausschließlich als Stätte der Erholung.

Behalten Sie bei Kurzarbeit und weniger Tagesstruktur einen regelmäßigen Rhythmus von Schlafzeiten, Arbeit und Freizeit bei. Auch das hilft Ihrem Körper, gesund zu bleiben

Achten Sie gerade in Zeiten von Covid-19 auf ausreichend Schlaf (Schlafforscher empfehlen für Erwachsene sieben bis neun Stunden), um Ihr Immunsystem zu stärken und den psychischen Belastungen dieser besonders herausfordernden Zeiten gewachsen zu sein und sie zu bewältigen.

Wer Schwierigkeiten beim Einschlafen hat, sollte sich vor dem Zubettgehen bewusst entspannen. "Also nicht vom Laufband direkt ins Bett springen, sondern am Abend lieber ein Buch lesen", sagt der Experte. Auch Atemübungen oder Fantasiereisen können helfen: "Kostenlose Audio-Anleitungen dazu gibt’s auf der Homepage www.gesunderschlaf.coach".

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at