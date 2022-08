Wenn eine Operation ansteht, ist eine Narkose in den allermeisten Fällen unvermeidlich – eine Tatsache, die für viele Patienten mit großen Ängsten verbunden ist. "In den meisten Menschen löst die Vorstellung, eine Narkose zu bekommen, ambivalente Gefühle aus", sagt Silvia Dobler (42), Primaria am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Krankenhaus Kirchdorf.