Wie eine Operation wieder Lust auf Sex macht

Für extrem adipöse Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 40 kann eine bariatrische Operation einen erheblichen Teil ihrer gesundheitlichen Probleme deutlich bessern. Wiener Wissenschafter haben vor kurzem in einer Studie bei Männern neben der Gewichtsabnahme einen weiteren Effekt nachgewiesen: eine Normalisierung der Sexualhormone abhängig vom Gewichtsverlust.

Durch das extreme Übergewicht hervorgerufener Testosteronmangel sei "eine häufige Erkrankung unter Männern mit Adipositas", schreiben die Autoren um Gerhard Prager von der Chirurgischen Universitätsklinik der MedUni Wien/AKH in ihrer Studie.

Adipositas – ein BMI von mehr als 30, extrem dann bei einem BMI von mehr als 40 – beeinträchtigt zahlreiche Stoffwechselfunktionen. Klassisch sind beispielsweise das Auftreten von Typ-2-Diabetes und Fettstoffwechselstörungen (Cholesterin, Atherosklerose). Wenn keine anderen Maßnahmen helfen, sind Magenbypass-Operationen ein gutes Mittel, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Um die Effekte dieser Operationen auf den Hormonhaushalt von Männern zu belegen, analysierten die Wiener Autoren die Daten von anfänglich 224 Patienten, die sich zwischen Juli 2012 und Dezember 2017 einer Magenbypass-Operation unterzogen hatten.

Ihr Gewicht hatte zum Zeitpunkt des Eingriffes an die 150 Kilogramm betragen. Der eindeutige Gewichtserfolg bei den Betroffenen in der Endauswertung der Studie: Egal mit welchem Verfahren sie operiert worden waren, sie verloren etwa 85 Prozent ihres Übergewichts im Zeitraum von 18 bis 24 Monaten nach dem Eingriff.

Libidoverlust

Im Rahmen der Nachbeobachtungszeit in dieser Untersuchung zum Hormonhaushalt männlicher Patienten mit Magenbypass-Operationen stellten die Wissenschafter auch deutlich positive Effekte in diesem Bereich fest. Knapp 31 Prozent hatten vor dem Eingriff an einem durch die Adipositas hervorgerufenen Testosteronmangel (MOSH) gelitten, was auch zu Libidoverlust, Depressionen, erektiler Dysfunktion, Infertilität, eventuell auch zu Osteoporose führen kann.

