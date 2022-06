Wie ein Oberösterreicher Füßen Halt gibt

Beim Orthopäden in den Schaumstoff hineintreten, den Fußabdruck zum Bandagisten tragen und dann warten, was dieser für einen anfertigt: So werden Einlagesohlen oft gefertigt.

Anders arbeiten Achill & Söhne, die vor kurzem in Linz ihre Filiale eröffnet haben. Gründer Clemens Haslinger, der seit zehn Jahren auch ein ähnliches Geschäft in Wien betreibt, erklärt: "Zuerst machen wir eine Ganganalyse, dann wird die Druckverteilung im Stand gescannt und dokumentiert." Erst dann geht es an das Anpassen der Einlage. Dass alles genau erklärt wird, ist für den Oberösterreicher selbstverständlich.

Die besonderen Jurtin-Innensohlen werden im Sitzen am nicht belasteten Fuß abgenommen. Der Systemeinlagen-Techniker nimmt den Fuß in die Hand, bringt ihn in die richtige Position und formt dann aus einem Kunststoff-Rohling mit einer Alcantara-Oberfläche die Einlagen. Diese kann der Kunde dann gleich mitnehmen. "Man sollte sich für diesen Termin eine Stunde Zeit nehmen", sagt Haslinger. In dem Paket, das rund 200 Euro kostet, sind Kontrollen nach sechs Wochen und sechs Monaten enthalten. Die Krankenkasse zahlt rund 40 Euro dazu.

Clemens Haslinger, Systemeinlagen-Techniker aus Linz Bild: vyhnalek.com

Sinnvolle Kontrollen

Orthopäde Michael Stöbich beurteilt die Methode positiv: "Man schaut sich gleich an, ob der Fuß korrigierbar ist." Auch die Kontrolle sei sinnvoll, sagt der Arzt, der in einem Expertenteam für die unteren Extremitäten in der Klinik Diakonissen Linz arbeitet.

"Wir sehen, dass viele Kunden von früher gewöhnt waren, dass Einlagen unangenehm sind, drücken oder sogar schmerzen können. Das erleben wir bei unseren Einlagen nicht", sagt Haslinger. Die sanften Jurtin-Sohlen kommen für viele Problemstellungen infrage. "Wir empfehlen aber immer, auch andere Therapiemöglichkeiten zu nützen. Die Einlage ist nur ein Baustein und ersetzt zum Beispiel nicht das richtige Training", so der aus Windhaag bei Perg stammende Unternehmer.