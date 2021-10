Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Warum habe ich mir als Kind genau jene Freunde ausgesucht? Was hat mich damals gekränkt? Psychotherapeutin Julia Onken konzentriert sich in ihrem neuen Buch "Klassentreffen" (Beck, 12,40 Euro) auf die Schulzeit. "Ich hatte selbst eines, und da kamen sofort Bilder und Ereignisse aus der Kindheit und Jugend in mir hoch. Da habe ich gemerkt: Das ist eine einmalige Chance, mehr über mich selbst zu erfahren", erzählt sie im OÖN-Interview.