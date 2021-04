Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind: "Farben haben eine Wirkung auf uns", sagt Tiefenpsychologin Astrid Jorda. Wie man sie in sein Leben integriere, spiele keine Rolle. "Es reicht sogar, sich in eine Decke zu wickeln, um von der positiven Wirkung zu profitieren", sagt die Mitarbeiterin am Institut für Psychotherapie am Kepler-Uniklinikum. Die OÖN haben sie gefragt, was die Farben des Waldes symbolisieren.