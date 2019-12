Wie der achtjährige Erik mit Tumor und Chemotherapie lebt

Der achtjährige Erik aus Linz ist eines von 800 Kindern in Österreich, die unter Neurofibromatose leiden. "Als er drei Jahre alt war, wurde diese seltene, unheilbare Erkrankung diagnostiziert und gleichzeitig ein bedenklicher, inoperabler Tumor im Gehirn entdeckt, der im schlimmsten Fall zur Erblindung führen könnte", sagt seine Mutter Irmi Lechner. "Der Tumor wächst in Schüben, selbst wenn er gutartig ist, wäre das gefährlich. Deshalb haben wir uns jetzt für eine Chemotherapie entschieden", sagt Lechner, die jahrelang gehofft hatte, ihrem Sohn die Chemo ersparen zu können.

Erik hat zudem eine seltene Erkrankung am Bein (Tibiapseudarthrose). "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:200.000. Schien- und Wadenbein sind verformt, bei einem Bruch würden sie nicht mehr zusammenwachsen. Er trägt eine Orthese – also derzeit nicht, weil wir schon einige Zeit auf das bestellte größere Modell warten", berichtet die alleinerziehende Mama. Diese bürokratischen Hürden seien neben den Sorgen und Ängsten sehr belastend.

Tapfer erträgt Erik die Behandlungen. Bild: privat

Fröhlichkeit und Schmerz

Erik selbst sei aber hart im Nehmen, sagt seine Mama. Wegen der Chemo habe er sehr oft Schmerzen und es gehe im manchmal sehr schlecht. Seine Schwester Amelie (10) berichtet, dass er fast immer fröhlich ist. Trotz vieler Krankenhausaufenthalte.

Hier wurde jetzt auch ein Faktor-5-Leiden festgestellt. Bei dieser Erbkrankheit ist die Blutgerinnung gestört. "Ein Port, also ein dauerhafter Zugang für die Chemo, ist deshalb nicht möglich", berichtet Irmi Lechner. Immer wieder habe Erik starke Blutbildveränderungen. Wenn er "leukopen" ist, also seine Immunabwehr extrem geschwächt ist, darf Erik kein Leitungswasser trinken, bestimmte Speisen nicht essen, seine Umgebung muss möglichst keim- und staubfrei sein, alle, die in seine Nähe kommen, müssen ständig Hände waschen und teilweise auch Mundschutz tragen.

"Beim Backen – einer seiner Lieblingsbeschäftigungen – trägt Erik Mundschutz und Handschuhe", erzählt Irmi Lechner. Kleine Spaziergänge sind möglich. Spielplätze, Lebensmittelgeschäfte und Menschenansammlungen muss er wegen der Ansteckungsgefahr aber meiden.

Auch in die Schule (er besucht die Integrationsklasse in der Karlhofschule) darf Erik derzeit nicht. Er wird zu Hause unterrichtet. "Er hat leichte Einschränkungen bei der Merk- und Konzentrationsfähigkeit und ist deshalb ein Integrationskind", sagt seine Mama.

Das Ziel der Chemo, die voraussichtlich 18 Monate dauert: Wachstumsstillstand oder sogar Verkleinerung des Tumors. Heilung gibt es bisher keine für Neurofibromatose. Symptome und Verlauf sind bei jedem anders. Diese Ungewissheit macht Eltern besonders zu schaffen. "Wir leben im Moment", sagt Irmi Lechner, die in Linz-Urfahr ein Pilates-Studio betreibt.

Viele bemerkenswerte Familien

"Arbeiten ist derzeit wegen der Chemo aber nur sehr eingeschränkt möglich. Das macht mir Existenzängste." Sie habe nur die Wahl, entweder ihren Beruf aufzugeben und damit alles zu verlieren, was sie über viele Jahre aufgebaut habe. Oder sie könne versuchen, das fehlende Einkommen und den Betrag für ihre Sozialversicherung durch Spenden und Ansuchen bei Notfalltöpfen zu kompensieren.

"Jeder Tag ist ein neuer Anfang", schreibt Irmi Lechner in ihrem Facebook-Blog. Das Schreiben hilft ihr genauso wie die Pilates-Stunden, das gemeinsame Kuscheln und die große Unterstützung durch Familie, Freunde, Nachbarn, Kinderkrebshilfe, Sterntalerhof und den Verein "NF Kinder".

"Es gibt viele bemerkenswerte Familie und alle sollen mitbekommen, was diese schwerkranken Kinder leisten", sagt Lechner. "Für die Zukunft meines Sohnes wünsche ich mir, dass diese Erkrankung und mögliche Therapien näher erforscht werden, denn für ihn wird es nie vorbei sein – es wird immer wieder neue Tumore geben."

Neurofribromatose

Etwa eines von 2000 Babys kommt mit der genetischen Erkrankung Neurofibromatose (NF) zur Welt.

Daraus ergeben sich mehr als 100 Symptome: Blindheit, Taubheit, orthopädische Probleme, chronischer Schmerz, entstellende Fibrome auf der Haut, Lernschwierigkeiten ...

bekommen die Kinder Tumore an den Nerven, etwa am Sehnerv. Daraus ergeben sich mehr als 100 Symptome: Blindheit, Taubheit, orthopädische Probleme, chronischer Schmerz, entstellende Fibrome auf der Haut, Lernschwierigkeiten ... In Österreich leben rund 4000 Menschen damit, davon sind 800 unter 19 Jahre alt.

