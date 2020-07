In der ersten Phase der Corona-Pandemie wurde das Virus als reine Lungenerkrankung betrachtet. Inzwischen gilt es als erwiesen, dass es auch das Nervensystem angreift. Wie sehr, das wird nun im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts an der Kepler-Uniklinik in Linz erforscht, wie Tim von Oertzen, Leiter der Klinik für Neurologie 1 am Neuromed-Campus, im Gespräch mit den OÖNachrichten sagt.