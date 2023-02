Wie aus Corona eine meist unkompliziert verlaufende Infektion wurde

Im Februar 2020 traten in Österreich die ersten Corona-Fälle auf. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum in Linz, war jener Arzt, der die Pandemie Tag für Tag auf kompetente und verständliche Weise erklärte. Herr Professor Lamprecht, wann war Ihnen klar, dass dieses Virus aus China eine gefährliche Erkrankung mit sich bringt? Die Häufigkeit von ausgeprägten Lungenentzündungen hat auf eine gefährliche Erkrankung hingedeutet. Spätestens als in China mit