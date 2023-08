WHO warnt: Zu viele Menschen ertrinken

Das seien Todesfälle, die verhindert werden könnten, heißt es. 90 Prozent der Todesfälle passieren nach Angaben der WHO in ärmeren Ländern.

Zu den effektivsten Gegenmaßnahmen gehören nach ihren Angaben der Schwimmunterricht in Volksschulen und die Betreuung von kleineren Kindern in Kindertagesstätten, die Sicherheit bieten. Wenn das in 50 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen finanziert würde, könnten dort bis 2050 mehr als 774.000 Kinder vor dem Tod gerettet werden, so die WHO. Zudem könnten 178.000 Fälle verhindert werden, bei denen Kinder zwar überleben, aber schwere Schäden davontragen.

