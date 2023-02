Wer weniger isst, bleibt länger jung

Das zeigt die Calerie-Studie ("Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy"), wie orf.at berichtet. An der zwei Jahre dauernden Untersuchung, die an der Columbia University in New York durchgeführt wurde, waren 220 gesunde Männer und Frauen beteiligt. Die eine Hälfte der Probanden nahm in der Zeit um 25 Prozent weniger Kalorien zu sich, die andere bekam Normalkost serviert. Um das biologische Alter zu bestimmen, wurden laufend Blutproben analysiert.

Viele positive Effekte

Wie die Forscher im Fachmagazin "Nature Aging" berichten, waren nach zwei Jahren Fasten tatsächlich Veränderungen messbar. Das "Alterstempo" habe sich um zwei bis drei Prozent verlangsamt. Das entspreche einer Verringerung des Sterberisikos um zehn bis 15 Prozent, vergleichbar etwa mit einem Rauchstopp, heißt es. In einer Folgestudie mit denselben Probanden untersuchen die Wissenschafter nun, ob die Kalorienreduktion noch andere Langzeiteffekte für den Körper hat – etwa ob die Diät auch hilft, das Risiko für altersbezogene Krankheiten zu senken.

