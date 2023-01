Wer sich gesund ernährt, lebt länger

Zwei internationale Studien zeigten jetzt eine Reduktion der Gesamtsterblichkeit bzw. eine Verringerung des Darmkrebs-Erkrankungsrisikos um jeweils rund 20 Prozent bei gesunder bzw. vermehrt pflanzlicher Ernährung.

Das zeigt eine Beobachtungsstudie mit bis zu 36 Jahren Zeitspanne von chinesischen, japanischen und US-Ernährungs- und Epidemiologiespezialisten. Die Wissenschafter untersuchten anhand von 75.230 Frauen aus der in Fachkreisen weltbekannten "Nurses’ Health Study" (1984 bis 2020) mit US-Krankenschwestern als Teilnehmerinnen und anhand von 44.085 Männern aus der "Health Professionals Follow-Up Study" (1986 bis 2020) die Assoziation von gesamt- und krankheitsspezifischer Mortalität und mehr oder minder gesunder Ernährung.

Wenn man die 20 Prozent mit der am stärksten praktizierten gesunden Ernährung mit den 20 Prozent der Teilnehmer mit der am geringsten praktizierten Orientierung an den vier empfohlenen Diätvarianten verglich, zeigte sich eine Verringerung der Gesamtsterblichkeit (alle Ursachen) um 14 bis 20 Prozent. Das galt in der Tendenz auch für einzelne Todesursachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Krankheiten der Atemwege.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper