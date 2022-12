Wer das Alter positiv sieht, lebt besser – und oft auch länger

Wer ein positives Bild vom Altern hat, fühlt sich in späteren Jahren besser und altert oft auch gesünder. Das zeigen Studien. "Denn was man im Alter erwartet, wirkt wie eine selbsterfüllende Prophezeiung", erklärt Jana Nikitin, Professorin für die Psychologie des Alterns an der Uni Wien auf orf.at.

Das Problem sei, dass das Bild über das Altwerden oft sehr negativ sei: "Alter ist mit Gebrechlichkeit verbunden, mit Einsamkeit oder geistigem Abbau", erklärt die Psychologin. Werde man selbst älter, beginne dieses Bild "zu wirken". Sei man etwa nicht mehr so fit, führe man das auf das Alter zurück, und nicht darauf, dass man sich vielleicht nicht mehr genug bewege. "Ein Teufelskreis", so Jana Nikitin. Denn statt mit Sport zu beginnen, werde man dem negativen Bild, das man vom Altern hat, immer ähnlicher. Die gute Nachricht: Man kann die negativen Erwartungen loswerden – indem man positive Bilder stärkt. Etwa durch die Vorstellung, dass man sozial eingebunden sowie körperlich und geistig aktiv bleibt.

